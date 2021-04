“¿Cuántas cirugías para eso?" Laura Flores responde a las críticas de su marcado abdomen La actriz Laura Flores recibió un sinnúmero de críticas tras publicar una foto donde muestra sus cuadritos en el abdomen. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus 57 años, la actriz Laura Flores luce mejor que nunca. Como prueba, las fotografías que publica en su cuenta de Instagram, y donde luce su tonificada silueta. Si bien sus miles se seguidores le lanzan piropos a diario, una instantánea que publicó la protagonista de Siempre te amaré, y que luego borró, desató un sinnúmero de comentarios negativos. "¿Y cuántas cirugías para eso mi reina?", preguntó una seguidora a lo que Laura respondió "doscientas mil". Otro usuario cuestionó si se había hecho o no alguna cirugía. "Perdón pero se nota que tienes tummy tuck, el cual no es nada malo, pero la marcación te la hacen. Ya si quieres mantener tu cuerpo con ejercicio eso es excelente". La artista mexicana no se quedo callada y contestó: "sí, la lipectomía me la hice en 2007". critican laura flores cuadritos abdomen Image zoom Credit: Laura Flores Instagram critican laura flores cuadritos abdomen Image zoom Credit: Laura Flores Instagram Aunque borró el post de su página de Instagram, Flores publicó un video en la plataforma de TikTok donde se vio luciendo una camiseta deportiva con pantalones estampados a la cadera que dejó en evidencia sus cuadritos en el abdomen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ritmo de una popular canción, Laura dijo: "¡Ya deja mis cuadritos por la paz!, te pasas criticando nada más. Sólo haz abdominals y no trages". Recientemente Laura, quien destapó romance del actor Fernando Colunga con la cantante Thalía, acaparó titulares al revelar que posar desnuda para la revista Playboy hace dos décadas trajo fuertes consecuencias para su hija mayor, María del Cielo. "Cómo me hubiera gustado no hacer esas fotos", dijo Flores en entrevista en el programa de YouTube del periodista Michelle Ruvalcaba. "Porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying".

