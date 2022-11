Laura Flores responde a la polémica de que se hizo un rejuvenecimiento vaginal Desde hace un tiempo se ha mencionado que Laura Flores se sometió a un procedimiento en sus partes íntimas ¿qué dice la actriz al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Laura Flores ha demostrado que le gusta cuidarse y ha presumido con orgullo su marcado abdomen, también ha sido objeto de diversas especulaciones. Así, desde hace un tiempo, se ha rumorado que la actriz se sometió a una cirugía para rejuvenecimiento vaginal; ante ello, se pronunció al respecto y dejó claro que todo se trató de un mala interpretación. "¡Ay, Dios mío! Es que la gente opina muy chistoso. Hice una declaración en mis redes sociales que me llamó mucho la atención. Se llama la episiotomía, el doctor, cuando das a luz, te corta una parte de tu vagina. Nos pasamos a la parte de ciencia, esto no es pornografía", advirtió al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Te corta una parte de la vagina para que no te desgarres porque cuando pasa el bebé por el ducto vaginal, a veces, suele haber un desgarre. Entonces, puedes romper una vena, horrible". De acuerdo con la también cantante, esto podría poner en riesgo a la madre y por ello se realiza este procedimiento; pero no tiene nada que ver con los procesos estéticos que se utilizan en esa zona. "Entonces, puede ser una tragedia para tu parte personal como para tu salud", continuó. "Después de que sale el bebé ¿qué hace el doctor? Cose eso que cortó. Cualquier mujer que haya dado a luz vía natural, es decir vaginal, sabe lo que es una episiotomía". Laura Flores Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras aclarar esta situación, Laura Flores prefiere dejar atrás cualquier especulación y ahora se concentra en su trabajo profesional; así como, en el cuidado de sus hijos.

