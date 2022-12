Laura Flores responde a críticas por sus tratamientos estéticos: "Para que se meten en lo que no les importa Tras confesar que se ha realizado diversos tratamientos estéticos, Laura Flores ha sido presa de críticas ¿qué le dice a sus detractores? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Laura Flores ha sido honesta con lo que representa para ella el paso de la edad; incluso, reveló cuán difícil fue lidiar con dejar de ser la chica protagonista para convertirse en madre y abuela en los proyectos profesiones. Ante ello, la actriz no ha negado que le gusta realizarse tratamientos estéticos que le permitan mantener su aspecto juvenil por más tiempo. Este tipo de declaraciones le han traído a la intérprete de Clemencia Maldonado en la teleserie Hasta que la plata nos separe una serie de críticas; las cuales, enfrenta sin mayor problema. "Le diría a la gente que anda criticando que para que se mete en lo que no les importa", advirtió Flores al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). La también cantante está "muy contenta" y "muy movida" relanzando su carrera como cantante; por ello, grabó varios sencillos. Además, se sumará al elenco del show musical Grandiosas, donde podrá interpretar algunos de sus viejos éxitos y presentar su nuevo material discográfico. "Vamos a hacer mucha música. Estoy concentrada en la música", agregó. "Feliz porque ¡ya era hora! Ahí está 'No me lastimes', el tema, lo sigo promocionando. Estoy haciendo mucho trabajo. Estamos haciendo mucha promoción". Laura Flores Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Laura Flores tiene su residencia en Estados Unidos desde hace muchos años, sus compromisos laborales la han llevado a estar más tiempo en su natal México; por lo tanto, reveló como logra estar en ambos lugares sin descuidar a su familia. "Radico en Estados Unidos, no me puedo mover [por] mi esposo y mis hijos", advirtió. "Te acostumbras, como ahora que estuve viviendo en Colombia seis meses porque estuve haciendo una telenovela y aprendes y le agradeces a la vida que tengas esas oportunidad de ver esta diversidad de culturas y de mundos".

