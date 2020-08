¡Ouch! Laura Flores comparte foto de su accidente: “Su llanta pasó sobre mi pie” La reconocida actriz mexicana causó gran revuelo al revelar una imagen de su pie herido e hinchado tras pasarle por encima la rueda de un vehículo. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Laura Flores impactó a sus seguidores en las redes sociales al compartir una fotografía de su pie derecho herido e hinchado tras un accidente en bicicleta. La protagonista de la telenovela Gotita de amor compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en la que explicó que un “conductor distraído” no se percató de su presencia y al dar marcha atrás con su auto le pisó el pie, lo que le causó una lesión que la obligó a acudir a urgencias. Image zoom John Parra/Getty Images “Accidente en bicicleta, un conductor distraído no me vio, se echó en reversa y su llanta pasó sobre mi pie. Reconstrucción del dedo medio. ¡Esto duele mucho! Gracias por atenderme de inmediato Dr. Michael Cohen”, escribió al pie de la foto. Flores, que cuenta con casi medio millón de seguidores, causó preocupación entre sus fanáticos, amigos y colegas que le enviaron mensajes deseándole su pronta recuperación, como fue el caso de la actriz Érika Buenfil y la periodista Neida Sandoval. “Cuídate mucho”; “Ay Dios mi Lauri. Que te mejores pronto”; “Estuvo fuerte, cuídate”; "Laura eso debe doler, que te recuperes pronto” fueron algunos de los comentarios. A pesar del susto y del mal rato, Flores ya se encuentra recuperándose. Image zoom Instagram / Laura Flores La actriz de 57 años que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor y Al diablo con los guapos es una fanática ejercitarse montando su bicicleta. El pasado mes de marzo fue criticada por algunos usuarios de las redes por supuestamente no obedecer la cuarentena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de su cuenta de Instagram, señaló que en el área en donde ella vive la autoridad les tiene permitido salir de sus casas siempre y cuando se mantenga la sana distancia. “Aquí tenemos autorizado salir a hacer ejercicio en las calles siempre y cuando no nos reunamos con más gente. En la zona donde vivo somos pocas personas, entonces no tengo que estar pegada a alguien para hacer ejercicio. Las autoridades nos lo permiten, por eso lo estoy haciendo. Cada lugar tiene su propio reglamento”, dijo.

Close Share options

Close View image ¡Ouch! Laura Flores comparte foto de su accidente: “Su llanta pasó sobre mi pie”

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.