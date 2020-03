El producto secreto de Laura Flores ante la escasez de artículos de limpieza El producto de que la actriz mexicana recomienda para limpiar ya está en tu cocina. ¡Descubre de qué se trata! By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ante la falta de productos de limpieza en supermercados a causa de las compras masivas por la pandemia del Covid-19, la actriz Laura Flores compartió algunas recomendaciones para usar productos alternativos y mantener la higiene en casa. En un video en su cuenta de Instagram en el que hace un recorrido por un supermercado, la actriz confiesa que ante la falta de alcohol utiliza el vinagre para limpiar. La actriz mexicana, que ha participado en exitosas telenovelas de Televisa como Un refugio para el amor, se mostró visiblemente sorprendida ante la falta de papel higiénico y se preguntó cómo este tipo de producto puede estar relacionado con la pandemia del coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si hay como una paranoia al respecto, no sé por qué, también los pañales están volando, entiendo que se acabe el gel, se acabe el alcohol, pues eso sí, la verdad casi no tenemos, yo lo que voy hacer es usar vinagre, el vinagre se los recomiendo, limpia perfecto... no entiendo por qué esta cosa con el papel higiénico, avísenme si alguien sabe", dice a sus más 400,000 seguidores. En el video que tiene más de 100,000 reproducciones y que acompañó con el mensaje “Paranoia por el papel de baño”, la también cantante y conductora de televisión recomendó que si no se encuentran toallas de papel, se pueden usar las de tela “finitas” y pequeñas para limpiar con agua y jabón. Una de las recomendaciones del Organización Mundial de Salud (OMS) es lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón. Además, evitar el contacto cercano con cualquier persona que esté tosiendo y estornudando. Advertisement

