Laura Flores desesperada por la situación de su hija y su hermano en Texas La actriz mexicana está muy preocupada por las dificultades que atraviesan millones de personas a causa de la extrema tormenta invernal que azota gran parte del país y que ha dejado al menos 38 muertos. Por Leonela Taveras

Ante la situación extrema que se vive en Texas por una tormenta invernal sin precedentes, la actriz Laura Flores manifestó su preocupación por el bienestar de su hija mayor, María Diez, y su hermano Gerardo Flores, quienes viven en San Antonio. La protagonista de exitosas telenovelas como Corazón salvaje y Gotita de amor compartió un video en sus redes sociales en el que se aprecia cómo la tormenta de nieve ha teñido de blanco la zona residencial donde está su familia en San Antonio, al tiempo que criticó al senador texano Ted Cruz por irse de vacaciones a Cancún, México, cuando el estado se encuentra en una situación de emergencia. Image zoom Credit: Instagram / Laura Flores "Mi hija @mariadiez23 y mi hermano @musicardo55 están congelados en San Antonio, Texas, sin electricidad, sin comida, carreteras congeladas, pero @sentedcruz está disfrutando del clima cálido en Cancún mientras millones están sufriendo en todo Texas", escribió Flores en su cuenta de Instagram. Al menos 38 personas han muerto en todo el país a causa de la ola polar que ha hecho descender las temperaturas a registros nunca vistos en buena parte del país, lo que ha provocado la interrupción del servicios de electricidad y del suministro de agua a millones de usuarios, además del cierre de comercios y dificultades en las comunicaciones terrestres a causa de la nieve y el hielo.

Ante la avalancha de comentarios de sus seguidores preocupados por la situación de sus familiares, la cantante mexicana agradeció las muestras de cariño. "Los abrazo con cariño, me desespera no poder ver a mi hija ahora mismo".

