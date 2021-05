Laura Flores revela que sus hijos adoptivos están buscando a sus padres biológicos Los dos hijos adoptivos de Laura Flores, Alejandro y Ana Sofía, le han externado a la actriz su interés por conocer a sus padres de sangre. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Convertirse en madre de María y Patricio, fue una hazaña para Laura Flores quien tuvo como serios conflictos para embarazarse; incluso, tuvo que utilizar el método in vitro para lograrlo. Así, tras una promesa de adoptar si su segundo bebé lograba nacer, en 2008 y 2009, la actriz obtuvo la custodia definitiva de Alejandro y Ana Sofía, respectivamente. Para la intérprete de Dulce María en el melodrama Mi pequeña Soledad no hay diferencia alguna entre sus hijos. Ahora, la también cantante revela que sus niños menores han mostrado interés en conocer a sus padres biológicos. "Hoy mis hijos [Alejandro y Ana Sofía], que los amo y los adoro, me preguntan donde están sus padres biológicos, y es una respuesta que no les puedo dar", reveló Flores al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "Les digo la verdad y lo que se puede o no se puede lograr; lo que pueda o no pueda investigar. Es decir, no puedo ir a investigar quiénes son sus padres biológicos porque no tengo acceso a esa información, y ya lo intentamos". La protagonista de la comedia musical Los fantásticos está dando el tiempo pertinente para que ese encuentro llegué. Revela que lo importante es el bienestar de sus hijos, aunque es algo que personalmente no es de su interés. "Me gustaría que sucediera cuando tenga que suceder. Siendo honesta, no es algo que me interese promover, pero es algo que si un día se logra sería maravilloso porque les daría mucha paz a mis hijos", confesó. Laura Flores y sus hijos Alejandro y Ana Sofía Credit: Laura Flores Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a la posibilidad de que Alejandro y Ana Sofía se quieran ir con sus padres biológicos tras conocerlos, Laura Flores advirtió que eso no le preocupa y "legalmente es imposible". Por lo tanto, es un asunto en el que no piensa .

