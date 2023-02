Laura Flores revela que pidió perdón a su hijo autista tras su hospitalización La actriz mexicana Laura Flores dice que le pidió perdón a Alejandro, su hijo autista, después de que el adolescente fuera hospitalizado. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores habló de la hospitalización de su hijo. La actriz mexicana dice que le pidió perdón a su hijo Alejandro, de 15 años, quien fue diagnosticado con autismo. El adolescente fue hospitalizado de emergencia en Florida tras comenzar a "vomitar sangre" el 8 de febrero del 2023. Flores se sintió culpable por animar a su hijo a que se sometiera a la cirugía del balón gástrico para adelgazar. "Sí me dio culpa", dijo la actriz de Soltero con hijas en entrevista con Todo para la mujer. En marzo de 2022, Alejandro se sometió a esta cirugía en Colombia, pero al parecer tuvo complicaciones de salud. "Lo primero que hice fue pedirle perdón", dijo Flores. "El médico me autorizó hacerle este procedimiento y de hecho el médico gastroenterólogo, que es un argentino radicado en Estados Unidos, me dice: 'No señora (no hay culpabilidad), lo que hizo usted fue correcto, lo que pasa es que hay riesgos en todo procedimiento'". Flores —quien está casada con Matthew Flannery— tiene cuatro hijos. Es madre biológica de María y Patricio, y a sus hijos Alejandro y Ana Sofía los adoptó cuando eran niños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Flores Laura Flores | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Flores reveló que su hijo menor tiene "autismo de alta funcionalidad". La actriz afirmó que Alejandro "es mucho más inteligente que todas las personas que estamos sentadas aquí, pero es cuando él quiere. Si no tiene ganas de hablarte, pues no te va hablar, pero si tiene ganas de hablarte te va a una cátedra de cualquier cosa que menos esperes". Shanik Berman, una de las presentadoras de Todo para la mujer, le preguntó si su hijo "se deja tocar". "Sí, mi Alex sí", aseguró Flores. "De hecho, ahorita mis otros dos pubertos (Patricio y Ana Sofía) no me hacen caso, los quiero besar y se hacen así (a un lado) y Alejandro sí (se deja)", concluyó.

