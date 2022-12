Laura Flores habla del sobrepeso de Verónica Castro Tras las críticas que ha recibido Verónica Castro sobre sus kilitos de más, Laura Flores se pronuncia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Verónica Castro se mantiene alejada del medio del espectáculo, ha realizado algunas películas y ofrecido unas cuantas entrevistas donde se puede apreciar a la actriz con kilitos de más; lo cual, ha sido motivo de algunos señalamientos. Ante ello, Laura Flores, quien goza de una envidiable figura a sus 59 años, se pronunció al respecto. "No puedo opinar y quién soy yo para opinar de la señorona Verónica Castro. Ella es quién es, es Verónica Castro y punto. Y nadie tiene por qué estar cuestionando nada, es mi manera de pensar", advirtió Flores a los medios de comunicación. "¿Quiénes somos para criticar? Es todo lo que puedo decir". Respecto a los conflictos de salud por los que ha atravesado desde hace un tiempo, la actriz asegura que están en franca mejoría. "La pata [la pierna que me operaron] ya está. No me voy a poner a bailar tap, precisamente, pero ya tengo rodilla, ya puedo caminar. Ya camino con tacones", explicó. "Me siento con mucha más confianza, ha habido una rehabilitación muy rápida, gracias a Dios. No he cumplido ni tres meses de operada", agregó. "Hay una parte que tú tienes que decir '¿hiciese tu rehabilitación, tu terapia, te portaste bien, hiciste tu parte'? Y ya". Laura Flores y Veronica Castro Laura Flores y Veronica Castro | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante muchos años, Laura Flores tuvo importantes problemas que le obligaron a usar métodos alternativos para embarazarse y asegura que los ha dejado atrás. "Horrible, fatal [la menopausia], digo ya pasó. Me han pasado muchas cosas con el tema de aparato reproductor. De entrada, batallé para embarazarme, entonces [hice] tratamientos in vitro, todo eso te altera, pero eso ya pasó", reveló. "Patricio tiene 16 años; por lo menos, hace 16 años que ya no estoy en esos problemas de infertilidad porque ya no está en mi mente, ni en mi sistema. Ahorita, tengo un retraso hormonal, pero es por el tema de la edad y ya".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Flores habla del sobrepeso de Verónica Castro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.