Laura Flores habla sobre el estado de salud de su hijo Alejandro tras ser hospitalizado Mientras la actriz se encontraba en México por compromisos de trabajo, el adolescente de 15 años "se puso supermal" en Miami "al grado de que sus hermanos se lo tuvieron que llevar al hospital". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores Laura Flores | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Laura Flores tuvo que cancelar esta semana sus compromisos profesionales en México por una urgencia médica. Su hijo Alejandro, de 15 años, quien reside en Miami, presentó un problema de salud por el que tuvo que ser hospitalizado que llevó a la actriz a tomar el primer vuelo que salía para acompañarlo en estos difíciles momentos. "Está todavía en urgencias, no lo han pasado a una habitación", contó este jueves Flores a través de un directo en Instagram. "Aparentemente todo está bien, mañana le van a hacer una endoscopia, le van a revisar la condición de la úlcera que tiene en su estómago y ver si es necesario… Porque una endoscopia es menos invasivo, es una sedación ligera y a partir de ahí se decide si es necesario una cirugía o no. El doctor cree que no, que no es necesario", explicó. La actriz reconoció que le ha sorprendido lo fuerte que ha sido su hijo. "Mi Álex es un guerrero, es muy fuerte. Todos mis hijos son muy fuertes, le doy gracias a Dios por eso, [pero] el que yo pensaba que era el más débil, cómo la vida nos sorprende, que era Álex, pues no, Álex no tiene nada de débil. Es muy fuerte, está entero, no se ha quejado y tiene como una manguerita por la nariz que llega hasta el estómago. Solamente le están limpiando su estómago para poder hacer el procedimiento sin ningún tipo de estorbo al paso de la cámara de la endoscopia". Laura Flores Laura Flores y su hijo Álex | Credit: Instagram Laura Flores Flores, quien cuenta con casi 800 mil seguidores en Instagram, aprovechó la ocasión para agradecer todas las muestras de cariño y preocupación que le han hecho llegar. "De verdad muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar al pendiente. Todos somos vulnerables, todos podemos tener momentos buenos y momentos malos y esto yo no lo veo como un momento malo, lo veo como un reto y si por algo me ha tocado vivir todas estas situaciones con la familia es por algo, es porque algo tenemos que aprender", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Flores Laura Flores | Credit: Instagram Laura Flores La actriz no pudo evitar emocionarse durante el directo. "Me fortalece mucho el amor de mis hijos y ver el amor que se tienen entre ellos, algo hice bien", expresó entre lágrimas la intérprete de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y Soltero con hijas.

