Laura Flores atraviesa por un grave problema: "Mi esposo está súper enfermo" Matthew Flannery, marido de Laura Flores, está atravesando por un importante problema de salud que ha puesto su vida en peligro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace algún tiempo, Matthew Flannery, esposo de Laura Flores, ha atravesado por diversos problemas de salud, debido a un padecimiento que es hereditario. La actriz confiesa que en esta ocasión su cónyuge está en riesgo. "Mi esposo está súper enfermo. No está bien de salud", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "De hecho, no es la primera vez. Desde que me casé con él, hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones; esta no es la primera vez. Lo que pasa es que en esta ocasión sí está bastante delicado". La intérprete de Clemencia Maldonado en la telenovela Hasta que la plata nos separe explicó cuál es la situación clínica de su marido, quien debe someterse a un tratamiento mensual que cuesta siete mil dólares. Sin embargo, en esta ocasión tiene otra complicaciones que hacen más complicada su recuperación. "Sufre de una condición llamada enfermedad común variable de inmunodeficiencia ¿qué significa esto? Sus glóbulos blancos no son suficientes. Su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, infecciones o virus. Es algo congénito, que viene de familia; la razón se desconoce", explicó. "Ahora la situación que estamos atravesando es que mi marido tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática y también un problema con el duodeno". Laura Flores Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Flores ha encontrado en Matthew Flannery a una pareja ideal que se ha convertido también en un padre para sus hijos; por ello, teme que le suceda algo peor. "Matthew siempre me dice que soy su fuerza; entonces, él me necesita y tengo que ser fuerte para él", expresó con lágrimas en los ojos. "Por primera vez, llega un hombre verdaderamente bueno a mi vida y no quiero perderlo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Flores atraviesa por un grave problema: "Mi esposo está súper enfermo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.