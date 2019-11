Laura Flores deja claro que respeta a Geraldine Bazán 'como madre y mujer' tras sus declaraciones sobre Gabriel Soto e Irina Baeva La actriz mexicana lamentó a través de sus redes sociales la manera en la que, según ella, se malinterpretaron unas declaraciones que dio relacionadas con su amigo Gabriel Soto en el programa Suelta la sopa. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Laura Flores acaparó recientemente titulares en los principales medios de comunicación de espectáculos al revelar en un encuentro con la prensa en México cómo vivió ella la relación entre Irina Baeva y las hijas de su amigo Gabriel Soto durante la visita que las pequeñas realizaron días atrás al set de grabación de la telenovela Soltero con hijas. "El sábado estuvieron conviviendo superbonito en la grabación con las hijas de Gabriel, yo veo mucha armonía, no veo ninguna cosa extraña", declaró en su momento Flores. Image zoom Mezcalent La primera actriz mexicana se mostró, sin embargo, muy descontenta este jueves con la manera en la que trataron el tema en el programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo) que conduce Jorge Bernal ya que, según expuso en Twitter, hicieron ver supuestamente como que se refería a Geraldine Bazán cuando afirmó que ‘agarrar un teléfono y empezar a escribir cosas tristes, negativas u oscuras, se me hace que es de cobardes", cuando no es cierto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A los periodistas de Suelta la sopa me apena mucho la forma en que editan sus entrevistas. Me preguntaron qué opino sobre ‘quienes agreden a los artistas en redes' y dije que eso está mal y es de cobardes atacar. Sin embargo exponen a sus conductores a asumir que me refería a Geraldine Bazán, a quien respeto como madre y como mujer", lamentó la actriz de 56 años. Image zoom Mezcalent Flores, quien pronto se casará con el empresario Matthew Flannery y cuya boda piensa transmitir en vivo, pidió al programa ser ‘más veraces en su contenido'. "Este fue un grave error de dicho programa. Y niego haberme dirigido a nadie en lo personal. Aclaro que no me involucro en la vida de nadie y les ruego que sean más veraces en su contenido y respeten a sus entrevistados", concluyó su mensaje. Hasta el momento las palabras de Laura no han tenido réplica por parte de Suelta la sopa. Advertisement

