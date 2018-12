Laura Flores saca la cara por su amiga Daniela Castro: ¿Hay alguien que no haya cometido alguna falta?

Me duele muchísimo lo que está viviendo mi buena amiga #DanielaCastro, les suplico seamos respetuosos de su privacidad, ella tiene esposo e hijos y es injusto que la critiquen, No somos nadie para juzgar al prójimo. Hay alguien que no haya cometido alguna falta? La que sea?

— Laura Aurora Flores (@LauraFloresMx) September 30, 2018