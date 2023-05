Laura Flores anuncia su divorcio con una importante petición a sus fans La veterana actriz y cantante mexicana habló del fin de su relación con Matthew Flannery tras cuatro años de relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Flores Credit: Photo by Rich Polk/Billboard via Getty Images Laura Flores reveló la tarde de este miércoles que su matrimonio con Matthew Flannery ha llegado a su final de mutuo acuerdo. La veterana actriz mexicana compartió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir a sus fans respeto por la situación familiar por la que atraviesan y aseguró sentirse agradecida por los años de felicidad que vivieron en sus casi cuatro años casados. "Amigos por este medio, les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado. Llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo. Matt siempre contará con mi respeto y apoyo y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos", se lee en su perfil de Instagram. "Matthew y yo siempre seremos amigos incondicionales. Porque fuimos una parte importante el uno del otro, porque un buen amor jamás se olvida, nos unimos con respeto, y nos separamos con respeto. Les pido su comprensión, nos mantendremos al margen de comentarios sobre éste tema por común acuerdo, así que no habrá declaraciones de ningún tipo", agrega. Flores dio a conocer el 15 de diciembre de 2021 que había contraído matrimonio con Flannery en una ceremonia íntima, tras haber afirmado que no iba a casarse de nuevo tras haber pasado por tres divorcios. Laura Flores y Matthew Flannery Credit: Instagram / Laura Flores SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él y yo nos conocimos hace tiempo, intercambiamos teléfonos y salíamos y llegó un punto que yo decía, qué raro que después salir y salir no me quiere ni tomar la mano, luego yo estaba en una relación, luego él en otra relación. Él es celíaco como yo, entonces un día le mandé un mensaje de texto para preguntarle por unas pizzas y me llevó a comer", contó entonces en exclusiva a People en Español sobre cómo se conocieron. "Y cuando estábamos ahí, le dije que no tenía ganas de distanciarme tanto tiempo y así fue. Volvimos a salir otro buen rato, y no me tocó ni la mano y eso me enamoró de él. Un buen día las cosas sucedieron y fue increíble y fue muy bonito", agregó.

