La pérdida de contratos de exclusividad ha llevado en los últimos años a muchos actores a tener que salir de su zona de confort y a emprender negocios fuera del ámbito artístico que les permita recibir ingresos económicos cuando no están grabando una telenovela, algo que no sucedía en el pasado ya que estuvieran o no participando en un melodrama recibían un sueldo mensual fijo.

Este es el caso de la primera actriz mexicana Laura Flores, quien tras toda una vida siendo artista exclusiva, primero de Televisa y luego de Telemundo, decidió abrir su propio negocio de peluquería canina que ella se encarga de atender personalmente en Miami.

¿Cómo surge la idea?

La idea surge a raíz de que pierdo a Jojos, mi golden retriever. Cuando se fue lloré mucho y estuve muy triste y de pronto, pasados unos 5 meses, me surge la idea. Yo quería hacer las cosas bien así que entré a una escuela de peluquería canina que lleva 40 años en Hollywood Florida, Merryfield Grooming School, y ahí estudié y me preparé y me sigo preparando porque quiero ser una buena peluquera. Tuve que empezar de cero porque yo no sabía ni tomar las tijeras.

El motivo de poner mi spa como groomer es esto de decir ‘tengo que poner un negocio, tengo que hacer algo por mí misma’. Pero obviamente quise hacer algo que me naciera del alma

Tú atiendes personalmente el negocio, ¿no?

Yo soy quien toma las tijeras y les corto el pelo. Ese el principio de mi negocio, mi peluquería canina que se llama Laura Flores&Jojos Grooming. Yo soy quien hace el trabajo. Me encanta hacerlo. Ahora, cuando mis compromisos profesionales me llaman la peluquería no se detiene. Gracias a Dios tengo excelentes colegas a los que les llamo y hacen el trabajo.

Image zoom Laura Flores Cortesía MCREATIVOFamily

Imagino que habrá clientes a los que les sorprenderá verte…

Quienes me reconocen me dicen ‘¿tú lo haces?’ De pronto creen que estoy sentada en la oficina haciendo lo menos posible o llevando la contabilidad. Y no. Yo lo hago. Yo quise aprender peluquería porque quería hacerlo y ahora que tengo el negocio también es algo muy bueno porque sé a quién llamar. Yo no llamaría a cualquiera que se dice groomer. La certificación es muy importante y desgraciadamente no es una profesión que esté legalizada por lo que cualquiera puede serlo. Y para mí los estándares de calidad son muy importantes porque estás tratando con una vida. Si bien es un animalito es un ser vivo y hay que respetarlo.

La mayoría de actores están perdiendo su contrato de exclusividad, ¿qué tan difícil ha sido para ti adaptarte a esta nueva realidad?

Es una muy buena pregunta que tal vez algunos de mis compañeros no quisieran contestar [pero] yo no tengo ningún problema. Efectivamente yo soy una las actrices que siempre tuvo exclusividad. Trabajé por muchísimos años para Televisa y después por varios años para Telemundo como exclusiva. Digamos que de alguna manera brinqué de una empresa a otra con exclusividad; sin embargo, esos tiempos se han terminado para muchos de nosotros, entonces no ha sido fácil. Tengo que confesártelo. Si bien tengo toda la libertad del mundo no ha sido fácil porque cuando te acostumbras a un cheque al mes te acostumbras a un cheque al mes. Pero bueno simplemente sales de tu zona de confort, te pones las pilas y te pones a ser más creativo. De alguna manera tengo que aceptar que el móvil de poner mi spa como groomer es esto de decir ‘bueno tengo que poner un negocio, tengo que hacer algo por mí misma’. Pero obviamente quise hacer algo que me naciera del alma, no nada más porque sí. Este tema de las exclusividades y las políticas de las empresas me llevaron a ser más determinante en mi modo de vida.

En el terreno actoral estás por iniciar una nueva telenovela Soltero con hijas…

Estoy feliz y agradecidísima con Juan Osorio. Él me invitó a participar. Durante el verano estuvimos grabando la serie Juntos el corazón nunca se equivoca que fue una serie muy cortita que tuvo mucho éxito gracias a Dios. Y ahora empezamos a grabar Soltero con hijas. Estoy muy agradecida con Juan Osorio porque es de los pocos productores que hoy en día contratan a sus actores sin hacer casting, eso desgraciadamente está desapareciendo. Y me siento muy contenta.

¿Qué nos puedes avanzar de tu personaje?

Es un personaje maravilloso, divino ya lo verán ustedes. No quiero contar mucho porque creo más en el proyecto como tal y que la gente lo vea el próximo 28 de octubre que se estrena en México.

¿Cómo harás para organizarte con tus hijos que viven en Estados Unidos?

Obviamente tengo que contratar a gente para que esté al tanto de mis hijos. Gracias a Dios conozco quién es la persona indicada para estar con mis hijos porque no puedes contratar nada más a alguien porque sí, tiene que ser de tu entera confianza y que esté 24/7 con mis hijos y gracias a Dios la tengo. Es una gran amiga mía de San Antonio Texas que se va a venir aquí a Miami a vivir literalmente esta temporada en mi casa y a cuidar de mis hijos.