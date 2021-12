Heterocromía del iris: la condición que presenta Laura Carmine La actriz de la exitosa telenovela La desalmada (Univision) tiene ojos de diferente color. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Carmine Laura Carmine es Ángela en La desalmada | Credit: TELEVISA Tras varios años alejada de las telenovelas, Laura Carmine dejó a un lado las villanías como parte del elenco de La desalmada, la exitosa telenovela estelar de Univision que protagonizan Livia Brito y José Ron y en la que interpreta a Ángela, una joven de buenos sentimientos que es la mejor amiga de Isabela (Kimberly Dos Ramos) hasta que se desencanta de su amistad. A raíz del éxito del melodrama en el que también participan Eduardo Santamarina, Marjorie de Sousa y Marlene Favela, la actriz puertorriqueña, que cuenta con más de 1 millón de seguidores solo en Instagram, estuvo recientemente como invitada en el programa de televisión Miembros al aire (Unicable), donde habló sobre la anomalía que presenta en sus ojos. Carmine tiene una condición conocida como heterocromía del iris, lo que significa que tiene un ojo de cada color. Esta condición puede ser completa o, como en su caso, parcial, en la que únicamente un sector de uno de los ojos tiene un color diferente al resto. "Hay parcial, que parcial es mi caso, es dos colores en uno; o total, que es uno y uno", explicó la también actriz de exitosas telenovelas de Televisa como A que no me dejas y Amor bravío. Laura Carmine Laura Carmine, actriz con heterocromía parcial | Credit: Instagram Laura Carmine La actriz posee un ojo gris mientras que el otro presenta dos colores: gris y café, lo que en más de una ocasión ha despertado la curiosidad de las personas que la han conocido. "Me han preguntado si se me cayó un lente, si veo bien, que de qué color veo… Te lo juro que me han preguntado que de qué color veo y yo 'los mismos que tú'", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, ¿qué ojo le gusta más a Carmine: el gris o el gris y café? "Por cuestiones a cuadro este se ve más bonito siento yo porque como este tiene dos colores hace que el ojo se vea como que brinca un poco, como que se ve distinto al otro", aseveró.

