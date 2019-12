Aunque tendemos en muchas ocasiones a idealizar sus vidas, los famosos están muy lejos de ser perfectos. Como el resto de seres humanos, los artistas también tienen sus defectos, sus miedos, sus inseguridades y sus traumas, solo que en la mayoría de los casos tienden a mantenerlos en un discreto segundo plano. Este no es el caso de la actriz puertorriqueña Laura Carmine, quien siempre ha sido muy abierta con sus fans acerca del trastorno que padece: la ansiedad.

La intérprete de 38 años sufrió este lunes por primera vez un ataque de ansiedad en el trabajo mientras grababa una participación especial en la nueva telenovela de Televisa Médicos y, lejos de ocultarlo, la actriz decidió compartir su experiencia con sus fans a través de las redes sociales.

"En la noche literal cuando faltaba la última parte de grabar me empiezo a sentir fatigada, sin poder respirar, el corazón latiendo muy rápido, con náuseas… Ya cuando me senté ya ahí no pude y gracias a Dios la que me estaba retocando el cabello le dije ‘necesito una bolsa de papel porque no puedo respirar, me estoy poniendo muy mal'. La hermosa fue, la buscó, agarro la bolsa y empiezo a hacer los ejercicios de respiración. Me voy al camerino y fue peor, no podía", explicó la que fuera villana de exitosas telenovelas como Amor bravío y A que no me dejas.

La actriz pidió que le trajeran algodón con alcohol para hacer los ejercicios de respiración ‘porque cada vez el corazón me latía más rápido y literal no podía respirar'.

"Me fui al foro, como obviamente es de médicos hay camas, me acosté porque me di cuenta que estando en el camerino sola era peor, la ansiedad me estaba brincando mucho más y a mí cuando me dan ataques de ansiedad o ataques de pánico yo necesito que la gente me hable, necesito tener contacto para evitar eso", detalló la intérprete.

Carmine, que tiene algo más de medio millón de seguidores solo en Instagram, decidió compartir su experiencia a través de las redes sociales con el fin de ayudar a otras personas que, al igual que ella, también sufren ataques de ansiedad y de pánico.

"Cuando les pase no duden en buscar ayuda", recomendó la actriz, quien dio una serie de tips que a ella le funcionan a la hora de hacer frente a los ataques de ansiedad.

"Lo importante cuando les dé es identificarlo, que sea eso, notificarlo a las personas que tienes cerca, tratar de mantenerte lo más tranquilo posible y que las personas que estén alrededor tuyo sepan y les digas ‘háblame', [que] hagan los ejercicios de relajación, que a mí me ayudan mucho, [y] tengan un grupo de personas [a las] que les pase lo mismo", compartió.