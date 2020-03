Laura Bozzo acusa a Irina y Niurka ¡le llama fea! Continúan las peleas entre los fans de Irina Baeva y Geraldine Bazán: ¡Ahora Bozzo y Niurka se enfrentan a una guerra sin cuartel! Averigua qué le contestó la conductora al grito de su contrincante al llamarle fea, fea. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Este drama eterno entre Geraldine Bazán e Irina Baeva se está haciendo tan y tan largo que ya hay hasta víctimas colaterales! Entre los fans de un lado y de otro, hay una guerra abierta que continúa sin lugar a tregua. ¡Qué barbaridad! Si ayer fue Lili Estefan quien se peleó con Raúl de Molina, hoy fue Laura Bozzo la que se defendió con uñas y dientes de las declaraciones de Niurka, que le acusó de “¡Fea, fea!”. Estas fueron las palabras reaccionarias de la primera en su segmento de televisión, en referencia a los comentarios de la segunda… SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Que soy horrible, que ataque a Irina Baeva por envidia de su belleza…”, afirmó Laura. “Puede ser que para ti sea horrenda, pero yo me siento linda, me amo y me quiero, y además, todo lo que yo logré en mi vida no lo hice ni por esto ni por esto…”, dijo llevándose las manos primero a los senos y después al trasero. Image zoom “Doctora en derecho, doctora en ciencias políticas y tengo personalidad y he logrado cambiar la vida de miles de mujeres en mis programas”, afirmó con furia la conductora. Image zoom “Me siento orgullosa de mi y de mi trabajo y la belleza en todo caso me voy a un cirujano y me opero”, aseguró volviéndose a señalar las mismas partes del cuerpo. “Lo que no se puede trasplantar son el cerebro o las neuronas”, dijo insinuando que eso le fallaba a su contrincante. “Me quedo con mi fealdad para ti, pero con mi inteligencia que es mi orgullo”, aseveró felizmente y se despidió recordando a Raúl. “Ay, Raulito, encuesta, ¿qué les parece, feo o guapo? A mí me parece guapísimo, Raulito, te amo”. Advertisement

Laura Bozzo acusa a Irina y Niurka ¡le llama fea!

