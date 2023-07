¡Laura Bozzo y Verónica Castro de parranda juntas! "Mejores que nunca" La cantante y conductora sorprendieron a sus seguidores de rumba y cantando el famoso tema "Mala noche no". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo y Verónica Castro Laura Bozzo y Verónica Castro juntas cantando "Mala noche" | Credit: Mezcalent De sobra es conocido el respeto y la admiración que Laura Bozzo siempre ha profesado por Verónica Castro. La comunicadora fue de las primeras en salir en su defensa cuando Yolanda Andrade habló de una supuesta boda con la cantante. El cariño se mantiene entre ambas damas de la televisión, y así mismo lo acaban de demostrar con una publicación compartida por la peruana. En ella, Laura y Verónica aparecen de fiesta y pasándolo en grande cantando el famoso tema de la artista mexicana, "Mala noche no". Desde luego, a juzgar por las imágenes, mala noche no pasaron en lo absoluto. Todo lo contrario. "Cantando con mi Verónica "Mala noche NO". Está buenísima, mejores que nunca", escribió Laura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video muestra un filtro algo sicodélico y, sobre todo, a dos mujeres divirtiéndose de rumba y dándolo todo. Una actitud dicharachera y juguetona que les ha valido comentarios y bromas de todo tipo. "Me imagino la cara de Laura Zapata viéndolas juntas", "Dos reinas juntas", "Eso es s la vida, seguir adelante como las poderosas que son", "Dos grandes", escribieron algunos seguidores, encantados de verlas juntas. Laura siguió poniendo imágenes de lo que fue una velada llena de canto, baile y, sobre todo, muchas risas y diversión.

