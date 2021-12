Laura Bozzo vende saludos de Navidad a $30 ahora que ya no está escondida Tras permanecer varios meses fugada, Laura Bozzo se ha vinculado a un nuevo negocio en el que cobra por saludar con motivo de las Navidades. ¡Algunos de sus seguidores en redes se han quedado tiesos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent Laura Bozzo reapareció recientemente luego de permanecer prófuga tras una acusación de fraude fiscal. Ahora, una vez regresada a la escena pública, la presentadora peruana se ha vinculado a un nuevo negocio en el que está cobrando nada más y nada menos que por saludar. ¡Algunos seguidores en redes se han quedado tiesos! Varios medios mexicanos como La Razón han informado de que Bozzo ha comenzado a vender saludos navideños en la plataforma Famosos.com, por un precio de $30 cada uno. A través de sus redes sociales, la señorita Laura promocionó su nuevo emprendimiento, que ofrece un "video grabado por Laura Bozzo 100% personalizado". "Yo estaré en la página de famosos durante todo el mes de diciembre, que es una temporada para dar, compartir y brindar amor, así que puede ser una opción", dice Bozzo en la página web del negocio. En la plataforma las personas pueden elegir a quién o quiénes quieren enviar los saludos, y está permitido agregar detalles específicos, con costos adicionales. "Ahí estaré este mes de diciembre, que es el mes de compartir, que es mes de amor, y de cariño; los abrazo con el alma", agrega Bozzo. Muchos son los comentarios que ha desatado en redes el nuevo negocio de Bozzo. "Quién va a pagar por un saludo de esta señora"; "yo no te daría más de mil pesos, mejor te sigo viendo en Instagram", dijeron algunos. A finales de noviembre, la presentadora reapareció en público luego de que se suspendiera una orden de captura en su contra que la había llevado a esconderse. "Los he extrañado con todo mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar", dijo en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cualquier aclaración sobre todo este tema, las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema, las vamos a aclarar con pruebas, porque a mí me gusta así que soy abogada, con pruebas, papelito manda, y vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra mía. Pero ustedes me conocen hace 30 años", sostuvo. "Les prometo, finalmente, que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original, con Laura de América modernizado, obviamente, con todo lo que son las redes sociales, el internet; en fin, hay muchas cosas de las que he estado pensado en estos meses que tengo que arreglar", agregó.

