¿Qué hay detrás de la aguerrida personalidad de Laura Bozzo? La peruana abrió su corazón en exclusiva a People en Español. ¿Cómo te encuentras profesionalmente? Uno no se queda estancada. Tengo el orgullo de decir que soy un caso más del show de Laura. Soy un caso en lo personal, en infidelidades, en las desgracias, en todas las cosas que mi gente ha vivido, las he vivido yo. En tu próximo programa trabajarás para ayudar a los inmigrantes… No son delincuentes, son personas que buscan el sueño americano porque en sus países les niegan el derecho de trabajar, de vivir honestamente porque los políticos lo único que hacen es robar. Los delincuentes señoras y señoras, son los políticos, aquellos que asumen los gobiernos de todos nuestros países, impulsan a la gente a que se vayan porque no les queda otra. Tengo muchas historias que voy a contar. Hay que tocar el corazón de la gente. Image zoom People en Español Platicabas que tuviste ayuda sicológica porque sufriste mucho del 2002 al 2005 cuando cumpliste un arresto domiciliario en el estudio en que grababas tu show en Lima. Es muy difícil y muy doloroso. Tuve apoyo sicológico que me ayudaba muchísimo para superar todas las cosas porque son huellas que yo las tengo hasta ahora. He sufrido lo que nadie se imagina. Yo me daba de golpes contra las paredes. Image zoom Hay mucho dolor en tu corazón Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Soy una sobreviviente, hablo fuerte porque es una forma de defenderme porque soy extremadamente sensible. Yo conecto con el dolor inmediatamente. Si hay una persona que tiene un problema o una enfermedad, o lo que sea, conecto, lo siento, es como si lo estuviera viviendo yo. Tengo que darle fuerza a esa persona.

