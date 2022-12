Laura Bozzo revela lo que transformó su vida en el 2022 Laura Bozzo reconoce que el 2022 cambió su vida por completo y hace un recuento de las experiencias que transformaron su mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 fue un año de vivencias memorables para Laura Bozzo. "La primera cosa importante que me pasó en el 2022 fue el nacimiento de mi nieto, convertirme en abuela", dijo a Telemundo la presentadora peruana. "Fue algo que marcó definitivamente mi vida". Ser parte del reality show de Telemundo también fue una experiencia inolvidable. "En segundo lugar tenemos La casa de los famosos", dice Laura. "Me hizo ver muchas cosas, me reencontré conmigo misma". Reencontrase con Dios es algo que agradece este año. "La tercera cosa fue Jesús, poder volverme a acercar a la fe que había perdido de alguna manera", añade la conductora del programa Que pase Laura. "Eso me cambió la vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Bozzo Credit: Mezcalent La 'Señorita Laura' dice que su ritual de fin de año es "agradecerle a Dios por la vida, por la salud, por mis hijas". A las 12 de la noche le pide a la Virgen de Guadalupe que la cubra con su manto y le permite ayudar a otras personas. "Pienso en toda esa gente que no puede celebrar y me provocaría abrazarlos y besarlos", dijo. Un deseo para el 2023 es lanzar el programa Frontera del alma para ayudar a inmigrantes en las fronteras de varios países de Latinoamérica. Además, al ritmo de la canción de Rosalía, mandó un mensaje en Instagram a sus haters: "Va para los que me critican en redes con todo mi amor".

