Laura Bozzo tendrá canal de YouTube: "Ya no existen las estrellas de televisión, lo que existe es la cercanía con la gente y quiero llevar esperanza" Laura Bozzo une fuerzas con su hija mayor Victoria para crear un canal de YouTube, a través del cual se ayudará a todo aquel que lo necesite By Carole Joseph Lo único que Laura Bozzo desea en esta vida es ayudar al necesitado, por eso la peruana y su hija mayor Victoria están trabajando en un nuevo canal de YouTube, en donde la gente común y corriente será la protagonista. Te unes con tu hija para este proyecto… Decidí abrir este canal de YouTube, que en realidad mi hija mayor Victoria lo está manejando, yo no soy muy experta en estas cosas pero estoy aprendiendo. Ella me está enseñando ¿Vas a dejar la televisión? ¿Qué pasará con el programa Historias de Laura? No es que yo vaya a dejar la televisión. Tengo varios proyectos de las Historias de Laura y Que pase Laura. Image zoom ¿Qué es lo buscas con esta nueva plataforma? Quiero tener una cercanía directa con al gente, que a través de sus cartas [pueda ayudarlos]. Tengo una cantidad de cartas que no sé por dónde empezar. De alguna manera en el canal voy a ser yo misma como siempre he sido, pero voy a tener más libertad para tocar los temas, voy a tener secciones como Dime Laura, donde la gente me puede consultar, la historia del mes o de la semana con historias que sirvan como ejemplo. Image zoom Tendré muchas historias de éxito, historias de mujeres que lograron a pesar de todo salir adelante. Vamos a tener casos de mujeres empoderadas que con su vida han cambiado la historia. ¿Contarás tu historia? [Lo abriré] con mi historia que es más dramatica. También [habrá] debates entre mi hija Victoria y yo ,ella pone su punto de vista y yo pongo el mío, [hablaremos] sobre maternidad y de miles de cosas que ahora las chicas tienen conceptos diferentes. Quiero estar mucho con los jóvenes, siento que aprendo no me gusta quedarme [atrás], me gusta hacer cosas nuevas. Image zoom ¿Qué otros proyectos hay en el tintero? La gente quiere ese contacto. Ya no existen las estrellas de televisión, ya las que se creen estrellas están por un rumbo equivocado, ahora lo que existe es la gente cercana. Quiero hacer una plataforma que sirva básicamente para empoderar a la mujer y para la defensa de los inmigrantes, haré especiales en Tijuana, en la frontera. Mezclaré el canal de YouTube con la televisión. Habrá un sección de los desgraciados y traicionados. [Esa sección] será un reality en la calle para poder descubrir a los desgraciados y desgraciadas.

