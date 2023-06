Laura Bozzo sufre caída en medio de un ataque de ansiedad y se golpea la cara La presentadora publicó una foto con el rostro amoratado y un mensaje que hizo saltar todas las alarmas: "Sufro depresión... Hay muchas cosas que no saben de mí". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo sufre ataque de ansiedad y se cae | Credit: Twiter/Laura Bozzo Para quienes se preguntan por qué Laura Bozzo no ha grabado estos días su programa, ella misma ha compartido la respuesta. Una razón que llega en forma de fotografía con la que ha generado preocupación en sus seguidores. La conductora publicaba en su cuenta de Twitter una imagen de su rostro con un gran moratón en el ojo. A la misma, le acompañaba un mensaje con el que hacía saltar todas las alarmas. "Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí", comienza su escrito. No es la primera vez que asume que la ansiedad ha venido a visitarla. También lo hizo cuando el cantante J Balvin reconoció padecer de lo mismo. Laura Bozzo Laura Bozzo sufre caída tras ataque de ansiedad | Credit: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Twitter/Laura Bozzo Unas palabras y una instantánea que han causado conmoción al confirmar que no atraviesa su mejor momento personal. A pesar de su fortaleza para con los demás, reconoció en este escrito que, a la hora de la verdad, no lo era tanto con ella misma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí. Pero Dios me cuida", concluye su post. La ola de mensajes de apoyo llegó de inmediato. Muchos seguidores no dudaron en ofrecerle ayuda con contactos de siquiatras, grupos de apoyo y, sobre todo, palabras de aliento en un momento tan delicado.

