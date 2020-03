Laura Bozzo sobre pleito con Irina Baeva: "Las mujeres que se meten con hombres casados a mí no me representan"

Mucha tinta ha corrido tras el intercambio de palabras que desataron por unos comentarios de Laura Bozzo sobre Irina Baeva en su segmento de El Gordo y la Flaca (Univision) a principios de mes. El pleito salpicó lógicamente a Gabriel Soto, ex de Geraldine Bazán y actual pareja de la actriz de origen ruso afincada en México.

Sin embargo, y a pesar de todo lo que se ha dicho al respecto, Bozzo no se retracta porque en su opinión el tema no es directamente con Baeva o con Soto, es que simplemente para ella -como ha ocurrido en sus más de 35 años de carrera- a as cosas hay que llamarlas por su nombre y hablar de las verdades, que al final del día es lo que cuenta , como ella misma declaró en entrevista exclusiva a People en Español.

"Yo toda mi vida me he dedicado a ayudar a la gente, jamás he estado metida en pleitos con celebridades ni me interesa porque yo soy de la gente del pueblo y punto", explica la irreprimible abogada, madre y empresaria quien se encuentra en su residencia de la capital azteca encerrada a piedra y lodo para protegerse del coronavirus. "¿Qué pasó con eso de la secuencia del Gordo y la Flaca que a mí me preguntan y yo ¡soy neta! ¡Yo digo lo que pienso! ¡Yo no me voy a quedar callada por miedo, por el qué dirán u por lo que sea".

"Si durante 25 años en mi programa yo he dicho que las mujeres que se meten con hombres casados a mí no me representan. Yo porque la señora sea célebre, brillante es mucho más famosa que yo, lo que tú quieras...yo no voy a decir: "¡Ay no no pasa nada!', porque entonces: ¿Qué autoridad moral tiene Laura Bozzo para sentarse en un set de televisión y decir o como lo ha hecho durante 25 años de su carrera. Para mí una persona que se mete en medio de un matrimonio no me representa".

El mensaje de Laura Bozzo que desató la polémica en su segmento de El Gordo y la Flaca:

"Ahora qué voy a decir, que porque es Irina Baeva no es así? No, yo mantengo lo que digo así sea quien sea: famoso, así sea el presidente de la República de Perú que le saqué [la verdad] a la hija...así sea el rey de España. Si yo tengo que decir algo lo voy a decir, porque esa es Laura", acota la estrella de shows como Laura de todos Sin miedo a la verdad y Laura en América, entre otros programas. "Si yo conecto con la gente es porque soy neta. Ojo Yo me puedo equivocar porque no soy Dios", finaliza simpática.

Más claro ni el agua para la doctora en leyes quien asegura que estos días de encierro son un reto pues ella es sumamente "inquieta" y desearía reanudar las grabaciones de Laura en América, que estaba preparando cuando ocurrió la pandemia de COVID-19.

Aún así la abogada no se desanima. "Me hará mascarillas de aguacate...clara de huevo en el pelo", todo para matar el tiempo.