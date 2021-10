Laura Bozzo se convertirá en abuela mientras sigue prófuga de la justicia Laura Bozzo se convertirá en abuela a los 70 años, si bien los problemas con la justicia mexicana que la mantienen prófuga, le amargan la buena noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent Laura Bozzo se convertirá en abuela a los 70 años, si bien la presentadora peruana no podrá disfrutar con plenitud de la buena noticia ya que sigue prófuga de la justicia mexicana por una acusación de delito de defraudación fiscal. Una de sus dos hijas, Victoria de la Fuente, ha aparecido en redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia de su embarazo. La empresaria compartió una foto donde se le deja ver la pancita, y escribió: "Actualización de vida. Parte 1". Seguidamente, muchos amigos y seguidores le dejaron sus mejores deseos y felicitaciones. "¡Victoria qué emoción! ¡Toda la felicidad de el mundo!", "qué hermosa noticia!!!!!!!! Felicitaciones!!!", "¡¡¡Finalmente!!! ¡Estaba esperando este anuncio!", le dijeron. De la Fuente, quien suele ser muy discreta con su vida personal, no ha dicho aún cuántos meses de embarazo tiene. Según la prensa, la hija de Bozzo se casó hace apenas unas semanas y su madre no pudo estar presente. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde hace casi dos meses, la presentadora se encuentra en paradero desconocido y es buscada por la Interpol luego de que incumpliera una orden de un juez relacionada con la presunta venta ilegal de un inmueble embargado por las autoridades tributarias del país azteca. A finales de septiembre, Bozzo reapareció en las redes sociales para defenderse. "Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud, avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada. El SAT (las autoridades tributarias mexicanas) quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se debe, se paga", dijo.

