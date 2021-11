Laura Bozzo se pronuncia sobre su situación legal: "Le prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio" Tras varias semanas de ausencia en el ojo público, Laura Bozzo regresa con un extenso mensaje donde revela todo lo que está atravesando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El proceso legal que atraviesa Laura Bozzo tras ser acusada de defraudación fiscal en México continúa; de hecho, fue girada una orden de búsqueda y captura ante el desconocimiento de su paradero por parte de las autoridades. De hecho, desde que se dio a conocer esta situación, la conductora ha permanecido fuera del ojo público; incluso, no asistió a la boda de su hija Victoria. Si bien hace tiempo la Señorita Laura se pronunció en sus redes sociales para luego volver a desaparecer, ahora volvió a pronunciarse con un mensaje donde asegura que demostrará su inocencia."Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedara limpio", advirtió en su cuenta de Instagram. "Jamás evadí impuestos esto fue una auditoría del 2012 los contadores me estafaron; nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable. Estos tres meses han sido una pesadilla pero aprendí y confío en las autoridades, y, sobre todo, en Dios que no me suelta la mano", agregó. "Lamento mucho esta situación pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así. Me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores pero aprendí mi lección". Laura Bozzo Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el extenso mensaje, que acompañó con una imagen donde se le ve siendo una jovencita al lado de sus padres, la abogada de origen peruano reveló que también está atravesando por un importante problema de salud con el cual está lidiando. "Sufro de depresión, es horrible pero soy guerrera; aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando", dijo. Lara Bozzo Laura Bozzo borró la publicación momentos después, pero dejó diversas imágenes de sus padres en sus historias, a quienes les pidió disculpas en el texto. Dejó claro que pronto se comunicará directamente con el público. "Pronto haré un Instagram live y contestaré todas sus preguntas, si Dios está conmigo quién contra mi", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo se pronuncia sobre su situación legal: "Le prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.