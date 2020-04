Laura Bozzo lamenta: "Por estarme pegando pestañas postizas se me quemaron" La presentadora peruana impacta en un video donde aparece sin gota de maquillaje y explicando el porqué de sus ojos desnudos. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo menos que se esperaba Laura Bozzo es que en pleno encierro por la cuarentena del coronavirus se le fueran a quemar las pestañas. Pero así es. La presentadora peruana ha contado en un impactante video, donde aparece sin gota de maquillaje, el lamentable hecho de que sus ojos han quedado desnudos. "Buenos días a todos, no se asusteeeen que esa soy yo", dijo simpática la estrella de programas como Laura en América y Laura de Todos, de 68 años. "Las pestañas se me desaparecieron por eso de estar pegándome pestañas postizas se me quemaron casi las pestañas pero ahora me estoy echando una serie de cosas para que nuevamente puedan crecer". El video sorprende aún viniendo de la "Señorita Laura", quien nos tiene acostumbrados a su franqueza, porque en él sale sin miedo a mostrarse tal y como es, con pecas, arrugas y todo. Lógicamente los fans no han dejado pasar por alto el clip haciendo notar que amen o odien a la controversial periodista y abogada, hay que admirar su valor para presentarse tal cual ante el mundo. "Yo no me asusto, porque la mayoría de mujeres así se ven sin maquillaje , valiente la señora", exclamó una seguidora del programa Suelta la sopa (Telemundo), que publicó el video en sus redes: Laura Bozzo se distingue por ser una de esas figuras que no esconden ni su cara ni su cuerpo, como vemos en esta foto de diciembre pasado: Image zoom Como dicen por ahí: la belleza es actitud y viene desde dentro: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bozzo, que recientemente concedió una entrevista a People en Español para hablar de cómo pasa la cuarentena, explicó que las grabaciones de su show han quedado en pausa y que de momento se encuentra en su casa de México esperando a que haya luz verde para continuar con la producción. La comunicadora reside desde hace años en dicho país y también colabora con el programa El Gordo y la Flaca (Univision) al que se unió en agosto de 2019.

