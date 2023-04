Laura Bozzo se convierte en ¡Barbie! ¡Lo hizo de nuevo! Laura Bozzo desata polémica tras convertirse en la famosa muñeca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que para muchas niñas la muñeca Barbie se ha convertido en mucho más que un juguete, debido a que ha sido una forma de inspiración y alcanzar las metas. Ante ello, Laura Bozzo, quien se ha caracterizado por su polémica personalidad y arriesgarse a hacer cosas que para algunos podrían resultar impensables, no dudó en utilizar este popular juguete para convertirse en una de las enigmáticas figuras. Sí, la conductora se convirtió en Barbie. La famosa dio a conocer una imagen donde se le ve transformada en una de estas muñecas. En la imagen se puede leer la frase "Barbie es una inspiración". "A cualquier edad puedes cumplir tus sueños y ser lo que quieras ser. Bendiciones", escribió Bozzo para acompañar la fotografía que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas reaccionaron a esta transformación de la presentadora peruana con comentarios a favor y en contra. "Habia Barbie veterinaria, Barbie dentista ... y ahora la Barbie abuelita"; "Icónica; nuestra Laura Colucci , Laura Gaga, Laura Aguilera, Laura Hilton ahora 2023 versión Barbie"; "La Barbie con siete días de borrachera";"La Barbie momia de Egipto", y "¡¡¡Hay no que es esoooooo!!!…vieja ridícula", fueron algunas menciones. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y continuaron. "Muy cierto ¡¡¡¡qué sea feliz!!!! A quién le importa. A muchas nos falta la seguridad que esta mujer tiene"; "Así debe ser uno a cualquier edad, digan lo que digan que no te importe, siempre guarda esa fortaleza y seguridad. Te vez muy bien", y "La que puede, puede y mi tía Laura lo sabe". Laura Bozzo ha declarado que no le importa que la critiquen mientras esté feliz y disfrute lo que haga. Sin duda, esta es una prueba de que le gusta divertirse.

