Laura Bozzo revela de dónde viene su famosa frase "Que pase el desgraciado" En La casa de los famosos (Telemundo) Laura Bozzo reveló cómo nació la famosa frase "Que pase el desgraciado" que usaba en su programa de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo reveló uno de sus grandes secretos. Los concursantes del reality show La casa de los famosos (Telemundo) le preguntaron a la presentadora peruana cómo nació su famosa frase "Que pase el desgraciado". Bozzo contó la historia detrás de esta frase que usó en su programa de televisión Laura en América y se convirtió en uno de sus sellos. "Eso fue porque tenía tres chicas embarazadas; una de 15, una de 16 y una de 17, y las tres estaban embarazadas del mismo imbécil", contó sobre uno de los invitados de su talk show. "Las tres contaron su historia y cuando lo hice pasar me salió del alma [la frase]", añadió sobre "Que pase el desgraciado", palabras que han quedado para la historia. La frase se ha vuelto tan popular que hasta la han usado para hacer videos divertidos en TikTok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bozzo, de 69 años, ha tenido una relación de amor y odio con la vedette cubana Niurka Marcos desde su entrada al reality show. "Yo mis enemigos los elijo. Mis enemigos tienen que ser de presidentes para arriba", dijo en el programa, añadiendo que Niurka era como una mosca que podía espantar. Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) La 'señorita Laura', como la llaman muchos de sus fanáticos, ha dejado claro que quiere ganar. Laura Bozzo Credit: cortesía de Telemundo "Quiero pedir disculpas. Yo he tenido muchos problemas de bullying y estoy como a la defensiva", dijo Laura en el reality show, pidiendo perdón a Niurka Marcos. "No es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido tan buena conmigo como Niurka. Reaccioné de una manera inmadura, histérica, ególatra". ¿Harán las paces? ¿Será Laura eliminada? ¡Nos enteraremos pronto!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo revela de dónde viene su famosa frase "Que pase el desgraciado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.