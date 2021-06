Laura Bozzo responde a quienes la critican por la edad ¿qué dijo? Para Laura Bozzo los comentarios en su contra son algo habitual; por ello, no tuvo reparo en reaccionar contra quienes la señalan por participar en un concurso de baile. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su participación en el reality Las estrellas bailan en Hoy, Laura Bozzo ha sido objeto de diversas críticas, ya sea por su forma de bailar o por sus constantes disputas con una de las jueces, Lola Cortés. Pero, a últimas fechas, también ha sido señalada por su edad. Ante ello, la presentadora no dudó en enfrentar a sus detractores. "De donde vengo la edad no tiene inconveniente", advirtió a los medios de comunicación. "No es que te vas a retirar o te vas a echar a dormir, yo voy a morir en un set de televisión porque es lo que amo hacer. Si hay gente que se quiere retirar, bueno allá ellos; yo me siento regia y voy a seguir adelante", agregó. "Estoy en contra de eso. Creo que puedo ser feliz a cualquier edad y bailar. Hice una cuestión de moda, como modelo, a mi edad porque en Europa no tienen esos prejuicios". Para la comunicadora es fundamental "cambiar esa mentalidad" y dar un mensaje de inclusión, particularmente, al sexo femenino. Las mujeres tienen que saber que a cualquier edad [pueden hacer lo que les interese]. Eso desgraciadamente pasa mucho en nuestros países [latinoamericanos], que tienes cierta edad y no sirves ni para cantar, ni para [nada]; eres desechable, tienes cierta edad y vas a la basura. El hombre no, sigue saliendo con chiquillas, hace lo que se le da la gana", enfatizó. Laura Bozzo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Bozzo aseguró que en casa aprendió a vivir sin limitaciones. "Mi madre [fue] una mujer que a los 70 años, primero, era corredora de autos y, segundo, le encantaba la moto. Mi madre a los 70 se vestía de cuero y se iba en su Harley-Davidson a pasear. Ese es el ejemplo que he tenido. Entonces, para mí no hay limitante por la edad, no existe", concluyó.

