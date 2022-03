Laura Bozzo regresa a la televisión en México Tras haber atravesado por problemas legales con el sistema tributario mexicano, Laura Bozzo ahora está concentrada con su regreso como titular de una emisión televisiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de haber estado alejada del ojo público tras problemas legales por una deuda con el sistema tributario mexicano, Laura Bozzo ha escuchado nuevas ofertas laborales. Por un lado, ha mencionado que tiene un proyecto en Telemundo y ahora confirma que realizará un talk show en tierra azteca, debido a que firmó contrato con Imagen Televisión. La propuesta de la conductora será similar a la otros formatos, donde se pretende ayudar a la sociedad civil. "Se me hizo por fin estar aquí [en Imagen TV], estoy emocionada, estoy feliz. Han sido muchos años de dolor y sufrimiento y para mí este programa es mi vida; el poder ayudar", explicó Bozzo al programa mexicano de televisión Sale el Sol (Imagen TV). "Muchos han hablado mal de mí pero nadie ha tenido el coraje de hacer lo que yo. Seguiré con la ayuda, no basta que alguien venga y diga 'yo voy a ayudar', obrar es amor y no palabras. Voy a demostrar eso". Para la comunicadora está emisión está por encima de la fama y exposición pública porque lo que pretende es seguro con la misión de poder darle consuelo a personas que atraviesan por situaciones difíciles. Descartó que todo sea simulado para dar un espectáculo televisivo, ya que, asegura, siempre ha prestado apoyo real. Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Más allá de la televisión, tengo una misión. Mi riqueza es mi talento y mi corazón para ayudar a todos los que lo necesitan", aclaró. "Este programa, este formato se inició con casos reales, con la Fundación de Laura, Rosy Orozo puede dar fe. Hemos recuperado niños, resuelto casos de feminicidios. Ahora, así como está el país, no se necesitan actores, lo que se necesita es encontrar los casos pertinentes. Si no hay solución sólo es lucrar con eso y eso no me interesa". Laura Bozzo asegura que ha quedado atrás su problema legal con el fisco mexicano y ahora solo está enfocada en este nuevo proyecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo regresa a la televisión en México

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.