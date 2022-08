Laura Bozzo sorprende con lo que hizo nada más regresar a su hogar tras La casa de los famosos ¡Laura Bozzo regresó a su hogar! Ahora que La casa de los famosos ha llegado a su fin, la abogada peruana hizo algo sorprendente al entrar a su casa en Acapulco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir laura bozzo bikini Credit: laura bozzo/instagram ¡Laura Bozzo regresó a su hogar! Ahora que La casa de los famosos ha llegado a su fin y que sus competidores están de vuelta a sus respectivas residencias, la abogada peruana también volvió a su casa en Acapulco, algo que al parecer anhelaba demasiado. "Por finnnn😂😂😂😂😂 de regreso Acapulco 🤩l os extraño 😔 besos ❤️", dijo Bozzo junto a un video donde se le disfrutando de la hermosa piscina que tiene en casa. La llamada "Señorita Laura" no esperó ni a quitarse la ropa, ¡y con pantalón y pulóver se dio un gran chapuzón! Aunque muchos seguidores afirman que ya extrañan verla en sus pantallas, lo cierto es que están alegres de que la también presentadora pueda disfrutar de la tranquilidad de su hogar. "Te extrañamos lauraaaa😢 🙌"; "te lo mereces, trabajaste mucho para esa casa"; "queremos verte compartir en Acapulco con el Team morado! Zerboni, Daniela, Rafa"; "te amamos Laura"; "jajaja me encanta, diviértete mucho Lau ❤️🙌🔥"; "la reina por fin en su palacio 👏👏", le dijeron los fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Bozzo Credit: Telemundo Bozzo fue, sin dudas, uno de los personajes más polémicos de La casa de los famosos. Muy recordadas por todos serán las peleas que tuvo con Niurka Marcos y con Ivonne Montero, o las declaraciones que tras ser eliminada ofreció sobre Toni Costa, de quien dijo que solo era conocido "por ser el padre de la hija de Adamari". No obstante, Laura también fue de las concursantes más amadas por el público, tanto así que el día de la eliminación de la abogada peruana del concurso, el programa llegó a registrar su nivel de audiencia más alto hasta esa fecha. Otro que ha regresado a su casa de Miami es Toni Costa, quien enseguida fue a abrazar a su pequeña Alaïa.

