Laura Bozzo: "He pasado de todo, soy una sobreviviente que ha pasado arrestos injustos, que ha estado muerta, he perdido todo"

La controversial presentadora peruana Laura Bozzo, que regresa a la pantalla chica en Estados Unidos con una participación en el show El gordo y la flaca (Univision), asegura ser una sobreviviente que siempre se levanta por muchos golpes que reciba.

¿Cómo está Laura Bozzo profesionalmente?

Creo que uno siempre tiene que reinventarse, uno no puede estancarse. He pasado de todo, soy una sobreviviente que ha pasado arrestos injustos, que ha estado muerta, que me cortaron el intestino, he tenido de todo, he perdido todo. Sé lo que es tener, no tener. Sé lo que es que te estafen. Pero aprendí que de todas esas batallas uno tiene que mostrar las cicatrices porque te hacen más fuerte. Es obvio que todo eso influye en lo profesional. Una no se queda estancada, yo soy una persona que ha vivido lo que la gente ha vivido en el programa. Tengo el orgullo de decir que soy un caso más de el show de Laura. Soy un caso en lo personal, en infidelidades, en las desgracias, en todas las cosas que mi gente ha vivido, las he vivido yo.

Sabemos que ayudarás a los inmigrantes…

¿Cómo no voy a querer hacer una campaña en favor de los inmigrantes, cómo no me va a doler el corazón, apachurrar el corazón cuando veo esos hijos separados de sus madres? Si yo lo viví, mi hija era adolescente no la pude ver cuando cumplió 15 años. Mi sueño de toda mi vida era verla. [Los inmigrantes] no son delincuentes, los inmigrantes son personas que buscan el sueño americano porque en sus países les niegan el derecho de trabajar, de vivir honestamente porque los políticos lo único que hacen es robar. Los delincuentes, señoras y señoras, son los políticos, aquellos que asumen los gobiernos de todos nuestros países, impulsan a la gente a que se vayan porque no les queda otra.

Regresas el ojo público en El gordo y la flaca (Univision)

Me pareció interesante incursionar en otra cosa porque yo soy versátil. Soy doctora en derecho, en ciencias políticas, hice show en Perú de comedia y dije, vamos a probar. Y me gustó, yo no soy una soberbia. Si a mí me dicen “oye Laura, haz un reportaje acá afuera, [y yo respondo] ay no, porque como yo soy la reina de la tele no lo voy a hacer”, esas son mamadas para mí, si yo tengo que vestirme en jeans zapatillas y hacer un reportaje con la gente que vive en la calle o en las alcantarillas yo lo hago. Yo no soy la reina de nada, yo soy la persona que está cercana a la gente que amo y si tengo la posibilidad de una ventana para opinar a mí manera de cosas de artistas que considero importantes, qué maravilla de pode hacerlo.

