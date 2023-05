Laura Bozzo reconoce que ha presentado casos falsos en su show La presentadora de televisión dijo que su equipo de trabajo había tenido que tomar drásticas medidas por una razón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo habló sin tapujos de los controversiales casos que se presentan en su programa de televisión y por primera vez admitió que no todos los que han expuesto en pantalla son reales. Según Mezcalent, la carismática conductora reconoció en un encuentro con la prensa que con su actual programa Que pase Laura (Imagen TV), que en enero estrenó su segunda temporada, no ha podido reproducir el éxito que alcanzó en shows anteriores como Laura en América o Laura. Además, expresó que por falta de personal ha tenido que contratar a personas que pretendan estar atravesando por graves problemas familiares. "En este programa no puedo decir que todo es real porque no lo es. Cuando estaba en Telemundo tenía 20 investigadores y en Televisa 25, pero en Imagen tengo cuatro y la verdad hacer algo fiel con tan poca gente es prácticamente imposible", confesó Bozzo. Laura Bozzo Credit: Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Sin embargo, la conductora manifestó que tanto ella como su equipo han comenzado a tomar medidas para que los nuevos episodios de su programa presenten casos reales y no sean actuaciones. Cabe resaltar que aún con los obstáculos en la producción, luego sus problemas legales y exitosa participación en la segunda temporada del reality La casa de los famosos (Telemundo), la estrella peruana sigue sumando nuevos planes a su carrera y también ha incursionado en el mundo de la música como DJ. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para mí no existen límites ni edad, solo la voluntad de Dios y quiero enviar un mensaje: no se crean los complejos de una sociedad podrida, siempre me senté en las normas que nos limitan. Soy yo, nunca se sientan menos y si son diferentes como yo, denle gracias a Dios", escribió en sus redes sociales.

