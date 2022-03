Laura Bozzo anuncia su regreso a México, ¿cuáles son sus planes? "Después de la tempestad siempre viene la calma", exclamó la abogada y presentadora peruana que estuvo desaparecida tras ser acusada de evasión fiscal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Credit: Ig/Laura Bozzo ¡Se acabó el exilio! Laura Bozzo reapareció este lunes en redes para anunciar que regresará a su querido México luego de estar desaparecida por un tiempo tras ser acusada de evasión fiscal y de que se girara en su contra una orden de captura. "[Voy] rumbo a Ciudad de México les mando abrazos y los amo con el alma", exclamó la Señorita Laura en su post colgado a medio día de este lunes. "Después de la tempestad siempre viene la calma con la bendición de Dios siempre". En el mensaje aparecen dos instantáneas de la presentadora, elegantemente vestida de chaqueta blanca y jeans y con el cabello rubio inmaculado. En agosto pasado un juez mexicano vinculó a la presentadora y abogada peruana a proceso bajo el cargo de defraudación fiscal. Dicha resolución incluyó prisión preventiva ya que se consideraba que la conductora y abuela presentaba "riesgo de fuga", al no haber proporcionado un domicilio permanente a pesar de contar con la nacionalidad mexicana. Hace tres días Bozzo había adelantado por medio de sus redes que preparaba un nuevo formato de su cancelado show Laura en América indicando que éste se realizaría en tierras mexicanas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de diciembre Bozzo reapareció finalmente para anunciar que se había retirado la orden de captura en su contra. "El día de hoy [22 de noviembre] ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana", expresó. "Cualquier aclaración sobre todo este tema, las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema, las vamos a aclarar con pruebas, porque a mí me gusta así que soy abogada, con pruebas, papelito manda, y vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra mía. Pero ustedes me conocen hace 30 años". En diciembre, luego de su reaparición pública, Bozzo levantó cejas cuando comenzó a vender saludos navideños por $30 dólares. ¿Qué estará cocinando con su vuelta a México?

