Laura Bozzo reaparece en redes Todo parece indicar el inminente regreso de Laura Bozzo a nivel masivo, según mencionó la presentadora de viva voz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que poco a poco Laura Bozzo está regresando a la escena pública tras ser acusada de fraude fiscal por las autoridades mexicanas. Ha dado a conocer algunos mensajes en sus redes sociales, que luego decide borrar. Sin embargo, en esta ocasión hizo una importante anuncio de viva voz, donde aclara cuál es su situación legal. "Los he extrañado con todo mi alma. He pasado por momentos tan dolorosos, ni se pueden imaginar", mencionó en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "El día de hoy [22 de noviembre] ya salió la resolución de suspensión definitiva de mi orden de captura, luego de haber cumplido con los requisitos impuestos por el juez de apersonarme al juzgado y de pagar la suma que ellos impusieron. Gracias a la justicia mexicana", explicó. "Cualquier aclaración sobre todo este tema, las mentiras más grandes del mundo se han dicho sobre este tema, las vamos a aclarar con pruebas, porque a mí me gusta así que soy abogada, con pruebas, papelito manda, y vamos a demostrar toda esa campaña difamatoria en contra mía. Pero ustedes me conocen hace 30 años". La abogada de origen peruano también anunció que estará de regreso en la pantalla chica con el talk show que la lanzó a la fama porque pretende regresar a sus orígenes y dar la ayuda social que le caracterizó cuando encabezaba dicha emisión. Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les prometo, finalmente, que voy a regresar a la televisión, pero con el programa original, con Laura de América modernizado, obviamente, con todo lo que son las redes sociales, el internet ; en fin, hay muchas cosas de las que he estado pensado en estos meses que tengo que arreglar. Pero, sobretodo la ayuda social, lo que me distinguió, me hizo diferente. No soy una estrella de televisión, soy una persona cercana a la gente que ama ayudar". Laura Bozzo concluyó asegurando que la verdad saldrá a la luz. "Ustedes, tanto los que me quieren como los que no, son la razón de mi vida, así se los digo. Los que me dan la fuerza para combatir esa depresión que he sufrido toda mi vida. Aquí estoy más fuerte que nunca. Y todas las dudas vamos a aclararlas. Bendiciones, lo amo", concluyó.

