Laura Bozzo reacciona escándalo Enrique Guzmán: “¡Siento que estoy viendo aves de rapiña devorando un muerto!" La famosa conductora también lanzó un fuerte mensaje para Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, alrededor del escándalo por los supuestos abusos de su abuelo. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana el nombre de Enrique Guzmán está, muy a su pesar, en boca de todos. Después de que la hija de Alejandra Guzmán confesara envuelta en llanto en un programa de televisión que su abuelo había abusado de ella desde niña, "¿cómo no voy a estar loca?", exclamó Frida Sofía. Mientras que la familia Guzmán cierra filas en torno al abuelo, incluida la mamá de Frida Sofía, la joven cuenta con el apoyo de su papá, Pablo Moctezuma y también con el de la esposa de este, Beatriz Pasquel, a quien el padre de Alejandra Guzmán acaba de llamar "víbora y mentirosa" precisamente por la fe que está demostrando en las controversiales palabras de su nieta. La discusión pública está llegando a tal grado que todos opinan, no solo los fans de Frida Sofía y sus detractores, también las celebridades comienzan a poner su granito de arena y comparten sus opiniones respecto al caso. Por ejemplo, Carmen Salinas no dudó en sacar del baúl de los recuerdos un video en el que afirmó que Enrique Guzmán le amenazó de muerte: Carmen Salinas Enrique Guzmán Image zoom Credit: Twitter Carmen Salinas SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y hoy, una locuaz Laura Bozzo explotó en el muro de Instagram del programa de Telemundo Suelta la sopa ante la exposición de nueva información acerca del doloroso caso: "¡Basta! No hagamos un circo de algo tan delicado que debe resolverse en los tribunales", decretó. "Como siempre he dicho, los abusos se denuncian. Siento que estoy viendo aves de rapiña devorando un muerto. A Frida la quiero mucho, se que la ha pasado muy mal y quiero decirle que ésta no es la forma de resolver todo lo vivido, mi adorada. Esto úsalo a tu favor, te hará invencible, pero no odies", le aconsejó, "menos a tu madre, es como odiarte a ti misma, y trata de resolver con ella este tema en privado. Con esto solo beneficias a la prensa, que Dios te bendiga", finalizó. Laura Bozzo Frida Sofía Enrique Guzmán Image zoom Credit: IG Suelta la Sopa Una tristísima polémica que avanza a pasos agigantados.

