Laura Bozzo confiesa que quiso cortarle "el pájaro" a su ex

Como bien sabemos, Laura Bozzo no se anda por las ramas a la hora de tratar con la verdad. Especialmente cuando de su vida personal y su carrera se trata. Por eso cuando durante una programa televisivo le preguntaron si era verdad que alguna vez quizo “cortarle el pájaro” a su ex, ella contestó ufana “Sí, y lo volvería a hacer”.

Las escandalosas revelaciones salieron a la luz en el show El valor de la verdad que se transmite en Perú. Ahí la llamada “Abogada del pueblo” se sometió a las preguntas sumamente personales del anfitrión Beto Ortiz. En determinado momento el presentador inquiere: “¿Cuando supiste que Cristian [Zuárez] era infiel cogiste un cuchillo para cortarle el pájaro…?”

“¡Si! Sí, sí y sí. Y lo volvería a hacer”, replicó desafiante Bozzo. Luego de una prolongada pausa en silencio y tras la sorprendente contestación, el anfitrión decidió hurgar más en el asunto. “¿Literalmente fuiste a la cocina a agarrar un cuchillo?”.

“Yo no sabía absoultamente nada entonces”, aseguró Bozzo sobre la supuesta infidelidad de su expareja. “Él empezó a decir que no, que eso no era verdad, que ese había sido un invento de sus hermanos. En fin inventó todo eso y fui a la cocina y lo que quería era asustarlo”.

“Imagínate el hombre corría por toda la casa y yo corría con el cuchillo detrás”, prosiguió la Señorita Laura en su recuento. “[Me decía] ‘No Laura, te lo juro, te lo juro no es verdad, no es verdad, no es verdad.’ Y le digo oye ¡ya!”.

Según Bozzo, su asistente personal fue testigo de la escena y se llevó menudo susto. “Lulú, la señora, que trabaja conmigo y que es mi asistente, estaba en la casa y obviamente me escuchó mis gritos y cuando me vio que iba a la cocina…no porque lo peor es que saqué un cuchillo de carnicero…entonces Lulú casi lloraba me decía ‘¡señora por favor, cálmese!’. Era una escena pero así ¡de película!”.

Con su característico candor, la doña también se dedicó a recordar la frase textual que le dijo a su ex en medio de su euforia y que llena de palabras altisonantes dejaba muy en claro su furia:

Esto es un homenaje a las miles de mujeres que pasaron por lo mismo que yo!!!! Siendo la defensora,la que en su programa perseguía a los desgraciados,que les gritaba a sus invitadas por aferrarse a amores tóxicos😔era mi deuda con ellas contar mi historia 💪🏼 — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 14, 2019

Bozzo y Zuárez, que era varios años menor que ella, mantuvieron una relación que explotó por los aires entre acusaciones de maltrato físico e infidelidades. Según se dijo al momento de su separación, el argentino vivía un tórrido romance con su paisana, la empresaria Adriana Amiel.

En mayo, Zuárez hizo frente a las acusaciones en su contra asegurando que nunca engañó a nadie con Adriana. “No todo es así como se cuenta. No es que yo engañé a alguien, no es que aquí hubo cuernos ni mucho menos; está buena esta oportunidad para poder aclarar las cosas”.

Y aunque Bozzo no explicó si fue debido a dicha relación que ella reaccionó de tan violenta manera, lo cierto es que la peruana quiere que se sepa su verdad y que otras mujeres tomen en cuenta su historia para no dejarse de los hombres y ser maltratadas.

Al menos así lo señaló en redes tras la emisión del show diciendo: “Me arrepentí, pero al ver el programa me sentí muy orgullosa. Ya era hora que se conociera la pesadilla que viví con mis errores. Soy humana y espero mi testimonio sirva a muchas mujeres manipuladas, cegadas por un amor enfermo que al final DESTRUYE y MATA”.