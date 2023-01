Laura Bozzo prefiere tener un perro en su cama que a un "desgraciado" Laura Bozzo parece estar completamente decepcionada de los hombres, y así lo dejó saber públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo está completamente decepcionada de los hombres, y así lo dejó saber públicamente cuando aseguró que prefería meter en su cama a un animal que a un "desgraciado". Fue en la página de Instagram de People en Español que la abogada peruana reaccionó ante una foto de un perrito, y dijo que prefería a los caninos en vez de a los hombres. "Prefiero mil veces un perro que un desgraciado en mi cama", escribió Bozzo. "Te consienten, son leales desde que llegas después del trabajo, te dan cariño y mucho amor, se los recomiendo". Comentario de Laura Bozzo Comentario de Laura Bozzo | Credit: Instagram Para sorpresa, algunos usuarios se mostraron a favor de la exconcursante de La casa de los famosos. "Totalmente de acuerdo yo duermo con 3 ellos son los que más amor y lealtad me dan", dijo una seguidora de People en... "Y te esperan en la puerta, dándote la bienvenida...Saludos", señaló otra. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque a Bozzo se le desconoce pareja hasta el momento, tuvo una larga relación de 17 años con el cantante Cristian Zuárez que acabó en 2017 tras una presunta infidelidad por parte del argentino, algo que él habría negado.

