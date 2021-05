Hot! ¡Laura Bozzo deja sin habla a sus fans al compartir su posado más sexy en distintas posturas! La conductora de 68 años compartió una serie de atrevidas imágenes que impactaron a sus seguidores. ¡Míralas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Laura Bozzo nunca defrauda a sus fans de Instagram, muy segura de sí misma, presumiendo un bikinazo tras otro a sus 68 años, edad que no esconde y de la que se muestra orgullosa. La colaboradora de El gordo y la flaca sorprendió hoy con una nueva serie de fotos, asoleándose bajo el sol de Acapulco en un escotado traje de baño, con los ojos cubiertos por unas lentes negras y redondas y luciendo una serie de poses en las que presumió sus largas y delgadas piernas. "¡Gracias a Dios por tantas bendiciones! Adoro Acapulco, el lugar más hermoso del mundo. Las fotos despertaron opiniones encontradas, "Chula, chula, divina como pocas, bella mi guerrera, disfruta mi reina que te lo mereces todo", escribió una de sus seguidoras. Mientras que otros dudaron del buen gusto de las imágenes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muy alegre, horas antes la conductora ensayó sin complejos con otro escotado look uno de sus bailes: "Obsesionada con el baile en mi día de descanso, ensayando por qué daré lo mejor de mi " y aseguró "ya no me pondré nerviosa… ¡Vamos con todo!" La conductora se encuentra en medio de una batalla legal frente a Irina Baeva y Gabriel Soto, quienes le acusan de difamación, y al parecer Geraldine Bazán podría ser testigo suyo en el proceso: "Es muy probable que [Geraldine Bazán] pueda ser citada a este juicio. Su testimonio me parece que esclarecería, entre otras cosas, no sólo el contenido o los comentarios o conversaciones de [Irina Baeva y Gabriel Soto]. Sino en realidad que ellos mismos han cedido en una protección de su vida privada que han hecho pública", dijo el abogado de Laura Bozzo Octavio Martínez Camacho.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hot! ¡Laura Bozzo deja sin habla a sus fans al compartir su posado más sexy en distintas posturas!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.