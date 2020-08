¿Laura Bozzo podría convertirse en la próxima presidenta de Perú? La conductora responde Laura Bozzo habla de manera frontal sobre las posibilidades de aceptar una candidatura para convertirse en presidenta de su país natal y explica cómo ocurrió todo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que existía una propuesta para que Laura Bozzo contendiera como candidata presidencial de Perú. Incluso, la noticia causó sorpresa por los constantes rumores que aseguran es una persona non grata en país natal. Ahora, es la propia presentadora quien rompe el silencio y confirma que, efectivamente, le han hecho invitaciones formales para ocupar dicho cargo político. “Tengo dos propuestas. Una para ser candidata a la presidencia”, reveló Bozzo al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). “Otra para ser candidata a la vicepresidencia, de acuerdo con el sondeo que han hecho, obviamente, a nivel popular”. RELACIONADO: ¿Laura Bozzo tiene nuevo romance? Image zoom laura bozzo/instagram De acuerdo con la titular del talk show Laura sin censura, la gente sigue recordando que “he hecho mucha obra social en Perú” y, por lo tanto, les parece una buena opción para liderar dicha nación. “La gente tiene muy buenos recuerdos de todos los comedores y todas la obras, y de todas las cosas que hice, Y de toda la persecución política que injustamente sufrí”, agregó. “Tanta gente dijo ‘¡¿cómo?! Que la odian en Perú'. Y entonces ahora me río y digo ‘a ver, donde está que me odian en Perú y ahora hasta de candidata me quieren”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Laura Bozzo no ha considerado seriamente las candidaturas que le ofrecieron porque reconoce que “amo la tele”. Sin embargo, la cuestionaron sobre algunas acciones que implementaría de convertirse en mandataria de su país y de ahí surgió la confusión. “Por mi sangre corre la vena de hacer tele y para mí es muy difícil dejar algo”, confesó. “Yo contesté qué haría, lo que no significa que haya aceptado”.

