Laura Bozzo podrá seguir proceso de defraudación fiscal en libertad si cumple una condición ¿de qué se trata?

El pasado 11 de agosto, se dio a conocer que las autoridades mexicanas habían entablado una acción legal contra Laura Bozzo por el delito de defraudación fiscal motivo por el cual se le dictó prisión preventiva ante la posibilidad de fuga debido a que no tiene un domicilio para ser localizada en México y cuenta con tres nacionalidades. Ante la falta de cooperación de la presentadora, se emitió una ficha roja para que fuera buscada por la Organización International de Policía Criminal (Interpol) y llevada a una cárcel mexicana. Ahora se da a conocer que podría llevar a cabo su proceso en libertad. Esto debido a que el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, concedió la suspensión definitiva que le impide a la peruana ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) por el mencionado ilícito, según reportaron diversos medios de comunicación locales. "En razón de que se trata de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, así como se conoce la cuantía del asunto de origen, los efectos de la concesión son para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de este delito, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva", mencionó el juez a cargo del caso. Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para hacer uso de esta condición jurídica, la conductora deberá comparecer ante el juez responsable dentro del término de tres días; así como, a las diligencias que se decreten en su procedimiento. En este mismo periodo tendrá que entregar su pasaporte al juez responsable. Para que la medida cautelar surta efecto, Bozzo tiene un plazo de cinco días, a partir de que sea notificada, para pagar una garantía de 2 millones 600 mil pesos (128 mil 650 dólares aproximadamente). Esta medida no implica que el proceso legal sea detenido; por el contrario, seguirá su curso con la posibilidad que Laura Bozzo podrá enfrentarlo fuera de prisión.

