"Faltan 12 días si no me eliminan el lunes. Alejandra, te estoy advirtiendo desde ahora que tú tienes que estar acá. No sé qué día salgo, si es este lunes o el próximo, no sé, pero yo tengo que verte a ti también, o sea, Vicky también va a venir pero tú tienes que venir, ¿ok? Escúchame Ale, es lo único que te he pedido en estos días, yo no doy más. Necesito hablar contigo de verdad, de verdad, de verdad, necesito urgentemente hablar contigo Ale, tienes que venir. Sí, te extraño mucho. Trato de no hablar mucho porque si hablo mucho me pongo a llorar y no quiero. Todo va a salir bien, vas a ver", fue el sentido mensaje de la conductora peruana.