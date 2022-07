Laura Bozzo: cómo ha pasado el tiempo desde 'La señorita Laura' hasta la Casa de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Laura Bozzo Credit: The Grosby Group; Instagram/@Telemundo Ahora que La casa de los famosos está llegando a su gran final y Laura Bozzo ha sido una de las protagonistas más polémicas de esta aventura, sería bueno recordar que no siempre la abogada peruana fue la contrincante de Niurka Marcos en el reality show de Telemundo, sino también la dueña de populares frases como "¡Que pase el desgraciado!" Veamos cómo ha sido el paso del tiempo para La señorita Laura. Empezar galería La niña Laura Ahora Bozzo es sin dudas una de las conductoras más reconocidas de la televisión, el rostro de algunos aclamados programas como Laura en América o Laura Sin Censura. Mucho tiempo ha pasado desde que fuera esa niña que estudió en la secundaria en el Colegio del Sagrado Corazón Sophianum en el distrito de San Isidro, de su natal Lima. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio "¡Que pase el desgraciado!" LAURA BOZZO - 2002 Credit: The Grosby Group Además de sus dotes como abogada y conductora, a Laura Bozzo siempre la caracterizó su belleza. Su cabellera rubia y su delgadez, además de su profesionalismo, la hicieron brillar en la pantalla chica, donde popularizó frases al estilo "¡Que pase el desgraciado!", "¡Que pase el maldito!" o "¡Que pase el infiel!". 2 de 7 Ver Todo Laura como mamá Laura Bozzo en Billboard Latin Music Awards - 2001 Credit: Scott Gries/ImageDirect Pero la famosa abogada no solo cultivó su carrera sino también su vida personal. Así, se convirtió en madre de sus hijas Alejandra y Victoria, fruto del amor con el abogado Mario de la Fuente Balarezo, de quien se separó en el año 2000. "Son definitivamente mi mayor tesoro, la fuerza para seguir adelante y enfrentar todos los obstáculos. Le doy muchas gracias a Dios por este regalo maravilloso", dijo en una ocasión en la fecha del Día de las Madres. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Los problemas con la justicia Laura Bozzo en el 2006 Credit: Mezcalent.com La conductora es famosa, además, por haber tenido varios problemas con la justicia. Uno de los primeros y más sonados fue su supuesto apoyo al régimen de Alberto Fujimori, pero el último fue cuando estuvo prófuga de la justicia mexicana por una acusación de delito de defraudación fiscal. 4 de 7 Ver Todo La reinvención de Laura Bozzo Laura Bozzo en el 2011 Credit: Mezcalent.com "Creo que uno siempre tiene que reinventarse, uno no puede estancarse. He pasado de todo, soy una sobreviviente que ha pasado arrestos injustos, que ha estado muerta, que me cortaron el intestino, he tenido de todo, he perdido todo. Sé lo que es tener, no tener. Sé lo que es que te estafen. Pero aprendí que de todas esas batallas uno tiene que mostrar las cicatrices porque te hacen más fuerte", dijo en una ocasión a People en Español. 5 de 7 Ver Todo La confianza en sí misma Laura Bozzo en el 2015 Credit: Victor Chavez/WireImage Si algo ha cultivado Laura en todos estos años es la confianza en sí misma. A pesar de las críticas que muchas veces recibe, la presentadora es todo un ejemplo de amor propio. A su edad, le gusta exhibirse en traje de baño. "Nunca se sientan menos por la edad, es solo un número, podemos cumplir nuestros sueños siempre", dijo en Instagram. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La casa de los famosos Laura Bozzo - 2022 Credit: Instagram/@Telemundo En La casa de los famosos, el programa donde ha estado desde hace unos meses, Laura ha sido de los personajes más controvertidos. Entre otras cosas, a la abogada peruana se le cayó un diente en una ocasión, y hasta se supo que era muy mala en la cocina, incapaz de preparar una taza de café. No obstante, tanto ella como su público se lo están pasando a lo grande. ¿Será la ganadora esta vez? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo: cómo ha pasado el tiempo desde 'La señorita Laura' hasta la Casa de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.