No todo es miel sobre hojuelas en la vida de Laura Bozzo . A pesar de gozar del éxito en su carrera, la abogada confiesa que padece un síndrome que le ha traído numerosos desastres en su día a día. "No es broma, he tenido siempre un síndrome que es el síndrome de Peter Pan", dice la peruana.

"Yo me siento niña, no maduro, por eso tengo tantas desgracias en mi vida que no he sabido manejar, soy irresponsable, firmo contratos sin leerlos", y continúa. "En la época que estaba casada con el padre de mis hijas, él veía todo, yo no hacía nada. Cuando me he enfrentado a asumir la realidad de adulto no la sumo porque yo me siento niña".