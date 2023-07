Laura Bozzo no se queda callada y da su opinión sobre Yailin Muy pocas han sido las celebridades que han mostrado su apoyo o desaprobación a Yailin, Laura Bozzo ha sido la primera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo Credit: Mezcalent Yailin es sinónimo de polémica, no solo por las canciones que interpreta sino por su llamativa relación con Anuel AA, el padre de su hija Cattleya y también por su reciente amistad con Tekashi69. Sin embargo, detrás de tanta controversia hay una vida de carencias y muchos sueños. De hecho, la carrera de Yailin empezó aproximadamente hace tres años en su natal República Dominicana en donde bailaba en las calles y se presentaba en pequeños bares de barrio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su suerte cambió cuando participó bailando en un video de El Alfa, y claro, cuando conoció a Anuel AA, con quien terminó su relación de forma turbulenta. La historia de la joven, de 21 años, ha estado en boca de todos y Laura Bozzo ha sido una de las celebridades que abiertamente ha dado su opinión sobre ella. "Mi adorada Yailin qué orgullo eres toda una guerrera que salió adelante sola desde pequeña trabajando", escribió la peruana en un post de Instagram. "Hermosa. Dios te bendecirá siempre". Comentario Laura Bozzo Comentario Laura Bozzo | Credit: Instagram People en Español Los comentarios tanto positivos como negativos no se hicieron esperar, así somo usuarios de las redes aplaudieron las palabras de la exconcursante de La casa de los famosos, otros la criticaron rotundamente echando dardos negativos tanto para ella como para la dominicana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Laura Bozzo no se queda callada y da su opinión sobre Yailin

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.