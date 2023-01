Laura Bozzo comienza un nuevo proyecto: "Que pase el desgraciado" La presentadora Laura Bozzo vuelve a sus raíces en su primer proyecto tras su paso el año pasado por La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por años la frase "que pase el desgraciado" fue la que identificó el programa de televisión en que Laura Bozzo, con su peculiar estilo, resolvía problemas familiares de todo tipo. Ahora la popular frase con la que llamaba a algunos hombres a su set de filmación será el nombre del nuevo espacio que la señorita Laura tendrá el placer de compartir con sus fans a partir de este martes. Se trata del podcast Que pase el desgraciado, un espacio de Pitaya Entertainment, la misma compañía que ha producido los podcast Ana Patricia Sin Filtro, con Ana Patricia Gámez, Sin Rodeo, con Jomari Goyso o Entre Hermanas, con Alejandra Espinoza y Damaris Jiménez. Todos los martes, Bozzo presentará "los casos de la vida real más estremecedores, sorprendentes y divertidos de hombres que han hecho cosas que los convierten en verdaderos desgraciados", según comunicó Pitaya Entertainment. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent El comunicado indica que "la reina de los talk shows" aprovechará su experiencia en este tipo de programa y su trayectoria profesional -abogada de profesión, con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas- para encontrar "la mejor forma de ayudar a las personas que le escriben a enfrentar las situaciones complicadas por las que están pasando, y te brindará valiosas enseñanzas de vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa podrá disfrutarse de manera gratuita en todas las principales aplicaciones de podcasts, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts, así como en el sitio web de Pitaya y en YouTube. Por su parte, la presentadora peruana compartió muy entusiasma el anuncio de su nuevo programa y recibió mucho apoyo por parte de los seguidores.

