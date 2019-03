Laura Bozzo afronta un nuevo escándalo por una presunta infidelidad, ¿separación a la vista? Laura Bozzo está viviendo uno de los episodios más fuertes de su vida, luego de que se enterara de la supuesta infidelidad de su esposo Chirstian Suárez. Si la confirma, ¿lo perdonará? Celeste Rodas de Juárez La presentadora peruana Laura Bozzo está una vez más en medio de un drama. Esta vez por la supuesta infidelidad de su pareja, Christian Zuárez, con quien lleva 17 años de relación. La presentadora de televisión recibió el martes una llamada del conductor del programa Beto a saber (ATV de Perú) en su casa en México en la que le preguntó sobre la supuesta relación que su novio mantiene con la argentina Adriana Amiel. “Yo no tenía idea de esta relación de dos años de Christian con esta señora”, respondió sorprendida. “No tenía la menor idea. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien”. De acuerdo al programa peruano, la tercera en discordia es una mujer de casi 50 años, unos quince años menor que Bozzo, a quien Zuárez habría conocido en los viajes que tiene que hacer a Miami. A la solicitud de la presentadora de que le dieran pruebas, otro programa de la misma cadena publicó fotos en las que Zuárez y Amiel aparecen compartiendo juntos y, en una de ellas, están tomados de la mano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de esto, la “señorita” Laura se ha negado a hablar al respecto. A través de su cuenta de Twitter se limitó a decir que no dará más declaraciones al respecto “y menos por temas sin fundamentos”, agregando que se encuentra “muy feliz”. Quiero informar que no daré ninguna declaración respecto a cristian y menos por temas sin fundamento,soy muy feliz🤗♥️ — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 5, 2017 En otro mensaje en esa red, sin reconocer la infidelidad, escribió que jamás hablará mal de él por mucho que la prensa la llame con ese fin y más bien le desea “lo mejor”. Bendiciones para todos♥️ pic.twitter.com/l0lTz7mjVe — Laura Bozzo (@laurabozzo) July 5, 2017 Al mismo tiempo, en otro mensaje que parece apuntar hacia la ruptura de la relación, compartió un consejo que parece ceñirse a su situación. “Si alguien nos destruye un sueño… La vida nos envía quien nos construya otro”. Eso quiere decir que el próximo paso en su vida incluye la vida en solitario, una reconciliación… ¿o un nuevo amor? Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

