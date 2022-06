¡Laura Bozzo no sabe preparar café! Así de torpe estuvo en la cocina de La casa de los famosos Laura Bozzo se mostró muy torpe lidiando con a máquina de hacer café o el microondas, algo de lo que no daban crédito sus compañeros en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Laura Bozzo presenta su nuevo programa "Que Pase Laura" Credit: mezcalent Laura Bozzo parece haber dedicado todo su tiempo a la televisión y a su profesión como abogada, ya que se ha mostrado negada en cuanto a las labores del hogar en su estancia en La casa de los famosos. ¡Y es que ni siquiera sabe preparar un café! Fue esta mañana en el show de Telemundo que la peruana se mostró muy torpe lidiando con la máquina de hacer café o el microondas, algo de lo que no daban crédito sus compañeros. Medio dormida, Bozzo llegó a la cocina en busca de un café, cuando se encontró con Toni Costa y luego con Osvaldo Ríos. Laura Bozzo Credit: (Victor Chavez/Getty Images) "Ay Osvaldo, nunca me he alegrado más de verte", le dijo al actor, a quien le insinuó que era un "desastre" en la cocina para que este se ofreciera a hacerle el café. Pero la cosa no paró ahí, y cuando luego tuvo que usar el microondas, tuvo que pedir la ayuda de Costa porque ni siquiera sabía cómo funcionaba el aparato. "En la cocina lo que más me gusta es lavar los platos", confesó Bozzo, de 69 años. Laura Bozzo Laura Bozzo | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es una de las tantas anécdotas que la llamada Señorita Laura está dejando en La casa de los famosos, donde han sido muy polémicos sus encuentros con Niurka Marcos o el momento en donde se le escapó aparentemente un diente mientras estaba comiendo.

